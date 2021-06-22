Kayseri'de öğrenciler "Cıvıl Cıvıl" etkinlikleriyle eğleniyor
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Kayseri'de öğrenciler "Cıvıl Cıvıl" etkinlikleriyle eğleniyor

Kayseri'de öğrenciler 'Cıvıl Cıvıl' etkinlikleriyle eğleniyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de, karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından ilkokullarda "Cıvıl Cıvıl" etkinlikleri düzenleniyor.

Kayseri'de, karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından ilkokullarda "Cıvıl Cıvıl" etkinlikleri düzenleniyor.

Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu öğrencileri, etkinlik kapsamında okul bahçesinde TEMA Vakfı iş birliğiyle kayısı fidanı dikti. Ardından bir grup öğrenci "5 Adım" isimli oyunu oynadı, okul bahçesinde domates ekili alanda çapa yaptı.

Okul müdürü Murat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrenciler için her gün farklı etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Yıldız, çocuklar için hem akademik hem de sosyokültürel sportif faaliyetler yapma planları olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının da bu yönde kendilerine ışık tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Farklı günlerde başka faaliyetler de yapacağız. Çocuklarımızla temassız oyunlarımız var. Hemen yanımızda tenis kortumuz var ve çocuklarımız orada tenis oynuyor. Etkinlikleri 2 haftaya yayarak, çocuklarımızın bilgilenmesini, eğlenerek öğrenmesini, birbiriyle kaynaşmasını sağlıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Biliyorsunuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde evde kapanma süreci yaşadı çocuklarımız. Bu sayede çocuklarımızı eğlendirmek, güldürmek ve birbirleri ile kaynaştırmaya gayret gösteriyoruz."

Kent genelindeki okullarda "Cıvıl Cıvıl" etkinlikleri 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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