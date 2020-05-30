Kayseri'de öğrenci ve öğretmenlerin katkısıyla alınan 445 torba un dağıtıldı Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 445 torba un, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kayseri'de öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 445 torba un, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere satın alınan unların dağıtımına Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde devam edildi.

Sarız ilçesindeki dağıtımda bir konuşma yapan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı kampanyaya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerin desteği ile alınan unlardan 220 torbasının ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerimize Vefa Destek Grubu ekiplerimiz tarafından bu yardımlar ulaştırılacak." dedi.

Kampanyaya destek veren Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce öğretmeni Duygu Çelik de "Bu süreç boyunca Vefa Destek Grubu'nda vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kulandı.

Pınarbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şahan de eğitim camiasının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İnşallah bu yardımların devamı gelir. Bugün 225 torba un ihtiyaç sakinlerine ulaştırılacak. Her şey Pınarbaşı halkı için." diye konuştu.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Milli Eğitim şube müdürleri, Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Pirci, Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA