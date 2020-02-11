Kayseri'de öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

11.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:54

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özel bir rehabilitasyon merkezinin öğrencilerini taşıyan S.K. idaresindeki 38 P 1285 plakalı servis minibüsü, Mevlana Mahallesi 3. Cadde Kavşağı'nda M.B'nin kullandığı 35 EBR 30 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüsteki yaralanan S.K. (38) ve F.D. (38) ile öğrenciler R.M.K (8), N.K. (8) ve B.D. (8), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA