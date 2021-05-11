Kayseri'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
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Kayseri'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Kayseri'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erkilet Bulvarında bir apartmanda oturan A.D. (51) ile oğlu A.İ.D. arasında tartışma çıktı. A.D, kavgaya dönüşen tartışmada oğlu A.İ.D'yi bıçakla yaraladı.

Ailenin diğer fertlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.D'yi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Oğlunu bıçaklayan baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.İ.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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