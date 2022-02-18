Kayseri'de ocak ayında 1753 konut satıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü, bu yılın ocak ayında 1753 konut satışı yapıldığını duyurdu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı ocak ayında kentte toplam konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 1753 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki toplam konut satışından yüzde 2 pay alan Kayseri'de, ipotekli konut satışı ise geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 54,7 artarak 314 oldu.

Bu yılın ocak ayında kentte 503 konut ilk defa, 1250 konut ise ikinci el olarak satıldı.