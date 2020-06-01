Kayseri'de normalleşme yoğunluğu Kayseri'de normalleşme yoğunluğuKAYSERİ'de bugün başlayan normalleşme sürceninin ardından kent meydanında yoğunluk oluştu.

Kayseri'de normalleşme yoğunluğu

KAYSERİ'de bugün başlayan normalleşme sürceninin ardından kent meydanında yoğunluk oluştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısının ardından, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri gibi işletmelerin açılacağını, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin, 1 Haziran itibarıyla normal mesaiye başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 aydır evlerinde çalışan vatandaşlar işyerlerine gitti. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kaynak: DHA