Kayseri'de nişan sonrası 25 eve 'koronavirüs' karantinası KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde yapılan nişan töreninden sonra bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 ev karantina altına alındı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde yapılan nişan töreninden sonra bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 ev karantina altına alındı.

Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde geçen 3 Temmuz'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılan ismi ve öğrenilemeyen 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Tedavi gören 2 kişinin Palas mahallesinde nişan törenine katıldıklarını söylemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda nişana katıldıkları belirlenen kişiler koronavirüs testinden geçirildi. Koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 10 oldu. Bunun üzerine nişana katıldıkları belirlenenlerin oturduğu mahalledeki 25 müstakil ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı. Jandarma ekipleri, evlerin çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları yasakladı. Binalarda yaşayan vatandaşların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: DHA