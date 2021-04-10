Kayseri'de nisan karı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de nisan karı

Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel
Kayseri'de nisan karı

KAYSERİ, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

KAYSERİ, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı. Polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürdü. Belediye görevlileri ise kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.


Kayseri'de nisan karı
Kayseri'de nisan karı
Kayseri'de nisan karı
Kayseri'de nisan karı
Kayseri'de nisan karı
Kayseri'de nisan karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de nisan karı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:00:34. #1.16#
title