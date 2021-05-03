Kayseri'de nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
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Kayseri'de nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün domates oldu

Kayseri'de nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Ekonomi

Kayseri'de nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,75 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 25,3 ile patlıcan oldu.

Kayseri'de nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,75 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 25,3 ile patlıcan oldu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 14,66 ile kadın gömleği, yüzde 10,49 ile erkek ceketi izledi.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 25,3 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,16 ile kuru soğan takip etti.

Öte yandan Kayseri'de 2021 nisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,6 artış yaşanırken, bir önceki aya göre ise yüzde 1,46 artış gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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