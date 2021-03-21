Kayseri'de Nevruz Bayramı üstü açık otobüsle kutlandı
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Kayseri'de Nevruz Bayramı üstü açık otobüsle kutlandı

21.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:40
Kayseri'de Nevruz Bayramı üstü açık otobüsle kutlandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Nevruz Bayramı mahalle mahalle gezen üstü açık otobüsle kutlandı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Nevruz Bayramı mahalle mahalle gezen üstü açık otobüsle kutlandı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üstü açık otobüsle yapılan etkinlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı dinletiler sundu.

İlçe genelinde cadde ve sokaklarda dolaşarak farklı bir nevruz heyecanı yaşatan mehteranlı kutlama ekibi, vatandaşların beğenisini topladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle balkonlardan ve bahçelerden mehteran ekibine alkışlarla eşlik eden vatandaşlar, nevruz coşkusuna evlerinden katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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