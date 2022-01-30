Kayseri'de "Nasrettin Hoca" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde "Nasrettin Hoca" adlı tiyatro oyunu sahneye konulacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada, karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren çocukları unutmadıklarını söyledi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için tiyatro gösterisi hazırladıklarını belirten Yalçın, "Yönetmenliğini Melih Cevdet Avşaroğlu'nun yaptığı tek perdelik oyun, 2 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Pazar günleri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda sahneye uyarlanacak." ifadesini kullandı.

Yalçın, her iki gün de saat 11.00 ve 14.00'te ikişer seans olarak çocuklarla buluşacak oyunun ücretsiz izlenebileceğini kaydetti.