Kayseri'de nakliyeciler eylem yaptı
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Kayseri'de nakliyeciler eylem yaptı

Kayseri'de nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla Kayseri-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.

06.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:56
Kayseri'de nakliyeciler eylem yaptı

'de nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla Kayseri-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.

Bir grup nakliyeci, Kayseri Nakliyeciler Sitesi'nde toplandı. Buradan konvoy halinde Kayseri-Ankara kara yoluna çıkan nakliyeciler, Boğaz Köprü mevkisinde yolu trafiğe kapattı.

Polis ekipleriyle bir süre tartışan grup, daha sonra kamyonları çekerek yolu açtı.

Grup, eylemin ardından Kayseri Nakliyeciler Sitesi'ne döndü.

Kaynak: AA
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