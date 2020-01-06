Kayseri'de nakliyeciler eylem yaptı
Kayseri'de nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla Kayseri-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.
Kayseri'de nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla Kayseri-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.
Bir grup nakliyeci, Kayseri Nakliyeciler Sitesi'nde toplandı. Buradan konvoy halinde Kayseri-Ankara kara yoluna çıkan nakliyeciler, Boğaz Köprü mevkisinde yolu trafiğe kapattı.
Polis ekipleriyle bir süre tartışan grup, daha sonra kamyonları çekerek yolu açtı.
Grup, eylemin ardından Kayseri Nakliyeciler Sitesi'ne döndü.