Kayseri'de nakliyeci, kamyonetinde ölü bulundu
Kayseri'de 49 yaşındaki nakliyeci, kamyonetinde ölü bulundu.
12.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:43
Kayseri'de 49 yaşındaki nakliyeci, kamyonetinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan kamyonette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 49 yaşındaki Cafer A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA