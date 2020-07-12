Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu

KAYSERİ'de Cafer Aydın (46), nakliyecilik yaptığı kamyonetinde ölü bulundu.

Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu
12.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:48

KAYSERİ'de Cafer Aydın (46), nakliyecilik yaptığı kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Çevredekiler durumundan şüphelendikleri 38 ADC 035 plakalı kamyoneti polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, araçta yaptığı incelemede nakliyeci Cafer Aydın'ın hareketsiz yatarken buldu. İhbar sonrası gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydın'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından nakliyeci Aydın'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? Güncel
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi Güncel
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı Spor
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler Yaşam
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cahit Özkan Fatih Sultan Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Ezgi Mola Kemal Sunal
Spor Okan Buruk Hikmet Karaman Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Otomobil
Şu an buradasınız: Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 19:00:05. #1.14#
title