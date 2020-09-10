Kayseri'de nadasa bırakılan arazilerde yüzde 75 tohum hibesi ile ekilen yerli fasulyenin hasadı...
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Kayseri'de nadasa bırakılan arazilerde yüzde 75 tohum hibesi ile ekilen yerli fasulyenin hasadı...

Kayseri'de nadasa bırakılacak tarım arazilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75'i hibe edilen kuru fasulye tohumunu eken çiftçi ürün hasadına başladı.

Kayseri'de nadasa bırakılan arazilerde yüzde 75 tohum hibesi ile ekilen yerli fasulyenin hasadı...
10.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:32

Kayseri'de nadasa bırakılacak tarım arazilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75'i hibe edilen kuru fasulye tohumunu eken çiftçi ürün hasadına başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesi Alaybeyli Mahallesi'nde 75 dekarlık alanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75'i hibe edilen kuru fasulye tohumu eken çiftçinin hasadına katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Bakanımızın talimatları ile ekilmedik bir karış yer bırakmamak için buğday, mercimek ve kuru fasulye tohumunu dağıttığımız ürünlerin hasadında da çiftçilerimizin yanındayız. Bugün burada yerli ve milli tohumdan oluşan kuru fasulye hasadında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyoruz. Sürdürülebilir tarım için bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, hasadını yaptıkları tarlada verim ve kalitenin çok iyi olduğunu, çiftçinin elde ettiği ürün nedeniyle yüzünün güldüğünü aktardı.

"ÜSTÜN 42" fasulyesini eken çiftçi Ali Sancak ise hasattan memnun olduğunu, ekim yaptığı alanı yaklaşık 200 dekara çıkaracağını kaydetti.

Kaynak: AA

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