Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu
05.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:32
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Sancaktepe Mahallesi Bıçakçı Sokak'ta bir müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin