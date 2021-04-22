Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak

Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgeleri ile kısıtlamadan muaf tutulacaklar.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgeleri ile kısıtlamadan muaf tutulacaklar.

Hofzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Melikgazi İlçe Seçim Kurulu'nun 22/04/2021 tarih ve E.46631270-140.04 sayılı yazısı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 17/03/2021 tarih ve 2021/127 sayılı kararı gereğince 06 Haziran 2021 Pazar günü, Melikgazi İlçesi Alparslan, Gökkent Mahalleri ile Hacılar İlçesi Karpuzsekisi mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacağından ara seçime ilişkin muhtarlık bölgesi askı listelerinin muhtarlık binalarında 19/04/2021 - 27/04/2021 tarihleri arasında askıya çıkartıldığı ve Nüfus Daireleri ile Melikgazi ve Hacılar İlçe Seçim Büroları açık tutulacağından, askı tarihi içerisinde olan 23-24-25 Nisan günlerinin sokağa çıkma yasağına denk gelmesi sebebiyle, vatandaşların Nüfus Dairelerine, Seçim Bürolarına ve Muhtarlık Askı Bölgelerine gidiş gelişlerinde, belirtilen 23-24-25 Nisan günlerinde 10.00 -16.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları talebinde bulunulmuştur. Melikgazi İlçe Seçim Kurulu'nun mezkur yazısına istinaden Melikgazi İlçesi Alparslan, Gökkent Mahalleri ile Hacılar İlçesi Karpuzsekisi mahallesinde muhtarlık ara seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın geçerli belge ibraz etmek kaydıyla 23-24-25 Nisan günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde Nüfus Dairelerine, Seçim Bürolarına ve Muhtarlık Askı Bölgelerine gidiş gelişleriyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde parklar, bahçeler ve oyun alanlarının tedbirlerde öngörüldüğü şekilde kullanılmaması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerin artırılmasına, ilimizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımız doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek bulaş riskinin azaltılması amacıyla hafta sonu açık olan marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 23.04.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde ve hafta sonları satışa kapatılmasına,yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:14:33. #1.15#

title