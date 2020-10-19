Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı
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Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:45
Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kayseri'de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kayseri'de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program kapsamında muhtarlar Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir muhtarlar adına bir konuşma yapan Becen Mahalle Muhtarı Tahsin Dörtler, Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan önemli bir yerel yönetimdir. Toplumda önemli role sahip muhtarların yetkileri genişletilmeli özellikle kendi mahalleleriyle ilgili olarak belediyelerin stratejik plan yapımı süreçlerine dahil edilmelidir. Belediyelerin mahalleleri ilgilendiren konularda ilgili mahalle muhtarını muhatap alma zorunluluğu yasal hale gelmelidir" dedi. Programa katılan Kayseri Valisi Valisi Şehmus Günaydın da, muhtarların gününü tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çekindi.

Düzenlenen program Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ile sona erdi. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, kadın muhtarlara günün anısına karanfil hediye etti. - KAYSERİ

Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı
Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı
Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı
Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:49:32. #1.15#
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