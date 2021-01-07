Kayseri'de muhtar kendi imkanlarıyla aldığı 1500 çift botu ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Kayseri'de hayırsever muhtar Gonca Kaan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi imkanlarıyla 1500 çift bot satın aldı.

Kayseri'de hayırsever muhtar Gonca Kaan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi imkanlarıyla 1500 çift bot satın aldı.

Aynı zamanda kadın kuaförü olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Kaan, hem büyük hem de küçük yaş gruplarına soğuktan korunmaları için aldığı 1500 çift ayakkabıyı dağıttı.

Ayakkabıları, mahallede bir arkadaşına ait dükkana taşıyan Kaan, ihtiyaç sahiplerine buradan teslim etti.

Farklı mahallelerde oturanların da ayakkabılardan alabildiğini belirten Kaan, AA muhabirine, vatandaşların bu yardımdan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zaman zaman bu tarz yardımlar yaptığını aktaran Kaan, kış gününde insanlara bir nebze de olsa yardımcı olduğu için huzurlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin