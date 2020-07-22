Kayseri'de müdür yardımcısı okulda ölü bulundu
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Kayseri'de müdür yardımcısı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı okulda ölü bulunduKAYSERİ'de, Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Sümer (55), okul koridorunda ölü bulundu.

22.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:55

Kayseri'de müdür yardımcısı okulda ölü bulundu

KAYSERİ'de, Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Sümer (55), okul koridorunda ölü bulundu.

Olay, sabah 08.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan coğrafya öğretmeni Mustafa Sümer'i, koridorda hareketsiz yatarken bulan öğretmenler, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haber üzerine okula, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse geldi. Kurs için gelen öğrenciler ise gözyaşlarına boğuldu.

Mustafa Sümer'in cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak olan Sümer'in ölümüyle ilgili polis, inceleme başlattı.

Kayseri'de müdür yardımcısı okulda ölü bulundu

Kaynak: DHA

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