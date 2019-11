Kayseri'de mozaik eserlere yoğun ilgi

01.11.2019 13:28

KAYSERİ'de mozaik sanatçısı Ekrem Betbaşı'nın (32), seramik fayanslardan yaptığı portre, figür ve motifler yoğun ilgi görüyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde okurken mozaik sanatıyla tanışan evli 1 çocuk babası Ekrem Betbaşı, seramik fayanslardan sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Betbaşı, kendi atölyesinde seramik fayansları ölçüye göre keserek, portre, figür ve motif tarzında eserler yapıyor. 35 farklı eser ortaya çıkaran ve 4 kez sergi açan Betbaşa'nın çalışmaları, sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

'MOZAİK, SABIR GEREKTİREN BİR SANAT'Üniversitede seçmeli mozaik dersi alarak işe başladığını anlatan Betbaşı, "Yaklaşık 10 yıldır mozaikle uğraşıyorum. Mozaik sanatının yanında yağlı boya tabloları, kara kalem ve sulu boya gibi işler yapıyorum. Mozaik sanatı, yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu eski zaman eserleri daha küçük taşlarla yapılırdı ve renklerini bitki köklerinden alırlardı. Ben yapılan bir eserin tekrar kopyasını yapmayı sevmediğim için kendi tarzımı oluşturuyorum. Seramik malzemeyle başladım. Yaklaşık 35 tane eserim var. Bir eserin 1,5 ay sürdüğünü hesap edebiliriz. Uzun zamandan beri de bu iş ile uğraşıyorum. Bu meslek sabır ve bilek gücü gerektiriyor. Kerpetenle her parçayı tek tek formlara göre kırıyorum. Fazla zaman alıyor ve sabır istiyor. İşinizi sevmeseniz yapamazsınız. Ben yaptığım çalışmaları günümüze uyarlamaya çalışıyorum" dedi.'HER PARÇAYI HESAPLAYARAK KIRIYORUM'

Ekrem Betbaşı, her zaman elinden gelenin en iyisini ortaya çıkarmak için çalıştığını vurgulayarak, "Zor bir iş yaparak ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Her parçayı tek tek hesaplayarak kırıyoruz. Eserlerimi ortaya çıkarırken ışık ve gölgeyi kullanmaya çalışıyorum. Bunu yapmak gerçekten zordur. Hem taşları formuna uygun kırarak hem de ışık için ton geçişleri yapmanız gerekiyor. Bu da sizi bayağı zorluyor. Ben elimden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Yaptığımız işler ebatına göre değişebiliyor. Ortalama bir eser 1,5 ay sürebiliyor. 10 veya 20 metrekarelik bir iş olursa 1 seneye kadar çıkabiliyor. Büyük projelerimi hayata geçirmeye çalışıyorum. Atölyemde günlük 7 saat ayakta çalışıyorum" diye konuştu.

