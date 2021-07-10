Kayseri'de "motosikletli taciz şüphelisi" tutuklandı
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Kayseri'de "motosikletli taciz şüphelisi" tutuklandı

Kayseri'de 'motosikletli taciz şüphelisi' tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de motosikletle dolaşırken kadınları taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de motosikletle dolaşırken kadınları taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında bir kişinin motosikletle dolaşırken kadınları taciz ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri A.T'yi (30) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, farklı olaylardan 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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