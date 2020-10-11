Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

11.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:07
Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

KAYSERİ'de, seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada Suriye uyruklu 2 kişi öldü.

KAYSERİ'de, seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada Suriye uyruklu 2 kişi öldü.

Olay, saat 17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Musa El Yunus (32) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunun kimliği henüz belirsiz Suriyeli 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Suriyeliler otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.   


Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Meral Akşener Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Fatma Girik Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de motosiklet refüje çarptı: 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 18:07:34. #1.14#
title