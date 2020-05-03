Kayseri'de moral etkinlikleri devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde evinden çıkamayan vatandaşlara yönelik moral etkinliği düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde evinden çıkamayan vatandaşlara yönelik moral etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün bir mahallede etkinlik gerçekleştiren Spor AŞ ekipleri, bu kez Aşık Veysel Bulvarı'ndan başlayarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin tüm cadde ve sokaklarını gezdi.

Spor AŞ ekiplerinin müzik eşliğinde yaptıkları spor ve dans gösterilerine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan Kayserililer balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında çalınan mehter marşlarına ise vatandaşlar ay yıldızlı bayrağı balkonlardan sallayarak katıldı.

Etkinlikleri Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da takip etti.

Somtaş ve Spor AŞ eğitmenleri zaman zaman balkon ve pencerelerde bulunan çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti.

Etkinlikler süresince yapılan anonslarda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın selamları iletildi ve "evde kal" çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA