Kayseri'de miras için ağabeyini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor
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Kayseri'de miras için ağabeyini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

03.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:25
Kayseri'de miras için ağabeyini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık R.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul Fedayi Y'nin müşteki eşi Z.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığı raporunun Adli Tıp Kurumundan beklendiğini belirtti.

Sanık R.Y, kendisini ve ailesini korumak amacıyla panikle ateş ettiğini öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim. Oğlum başka suçtan cezaevinde. Ailem perişan durumda, bakacak kimse kalmadı. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Fedayi Y. ile R.Y. arasında 12 Ağustos 2020'de miras yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada ağabeyini tabancayla öldüren R.Y, tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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