Kayseri'de Miraç Kandili mesajları

Kayseri'de çeşitli kurumlar ve siyasi parti temsilcileri Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yayımladığı mesajda, İslam aleminin böyle mübarek bir geceyi idrak etmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.

Miraç Kandili'nin sonsuz lütuflarla dolu olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu akşam Miraç Kandili'ni hep birlikte idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah Kandilimizi mübarek, yapacağımız duaları, ibadetleri kabul eylesin. Recep, şaban ve ramazan aylarından oluşan üç aylar şu anda devam ediyor. Önümüzdeki ay ramazan ayı ile inşallah oruçlarımızı tutacağız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Miraç Kandili'mizi gönülden tebrik ediyor, bu kutlu gecenin milletimiz ve İslam dünyası için birlik ve beraberliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da mesajında miracın bir yükseliş olduğuna dikkati çekerek, tüm Türk İslam aleminin kandilini tebrik etti.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da mesajında, Miraç Kandili'ni kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin