Kayseri'de minik öğrenciler harçlıklarını TDV'ye bağışladı

Talas Harun Reşit Kur'an Kursunun minik öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harun Reşit Kur'an Kursu öğreticisi Nimet Beyazıt ve 7 öğrenci, İl Müftüsü Şahin Güven'i ziyaret etti.

Öğrenciler, kumbaralarındaki paraları TDV'ye ulaştırmak üzere Güven'e teslim etti.

Güven anlamlı bağışlarından dolayı öğrencilere, öğreticilerine ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin