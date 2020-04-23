Kayseri'de minik kuzenler, polis megafonundan İstiklal Marşı okudu
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23 Nisan, Polis, Güncel, Haber

Kayseri'de minik kuzenler, polis megafonundan İstiklal Marşı okudu

KAYSERİ'de kuzen olan Azra (7) ve Taha Akyar (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle polis aracında bulunan megafondan İstiklal Marşı okudu.

23.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:25
Kayseri'de minik kuzenler, polis megafonundan İstiklal Marşı okudu

KAYSERİ'de kuzen olan Azra (7) ve Taha Akyar (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle polis aracında bulunan megafondan İstiklal Marşı okudu.

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde oturan kuzenler Azra Akyar ile Taha Akyar, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, polislerin ekip otosunda bulunan megafondan İstiklal Marşı'nı okumak istediklerini söyledi. Bunun üzerine haber merkezi, polis ekiplerini Azra ve Taha'nın oturduğu evin önüne sevk etti. Azra ve Taha, olay yerine gelen polis aracından megafonla İstiklal Marşı'nı okudu. Mahalle sakinleri de iki kuzene eşlik etti. Polislere teşekkür eden iki kuzen, "23 Nisan etkinliklerimiz koronavirüs salgını dolayısıyla iptal oldu. Bizde İstiklal Marşı'mızı herkesin duyabileceği şekilde okumak istedik. Çok mutlu olduk" dediler.


Kaynak: DHA

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