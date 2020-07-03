Kayseri'de minibüsle iş makinesi çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de minibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
03.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:14
Kayseri'de minibüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şener Güzel (53) yönetimindeki 38 KT 574 plakalı minibüs, Kayseri-Sivas kara yolunun 40. kilometresinde Serdar Karahan'ın (22) kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muazzez Güzel (53), Nuran Sayak (60), Zeynep Taşdemir (63) ve Hacı Karahan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bünyan ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA