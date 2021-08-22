Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

H.C. idaresindeki 52 DD 723 plakalı minibüs Erkilet Bulvarı'nda N.D'nin kullandığı 38 EE 904 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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