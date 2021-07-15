Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
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Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpan minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpan minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesi girişinde T.E.'nin (50) sürücüsü olduğu 38 ADZ 531 plakalı işçi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 5 işçi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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