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Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir OSB'deki depoya tırdan kaçak tütün indiren 4 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir Osb'deki depoya tırdan kaçak tütün indiren 4 kişi yakalandı. KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 10 milyon dal makaron ve 5 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona piyasa değeri 3 milyon TL olan 10 milyon dal makaron ve 5 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri tırdan depoya indirirken yakalanan 4 kişi ise ekiplerce gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de milyonluk kaçak tütün operasyonu

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