Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

A.B. (42) yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 10 yaralı ayakta tedavi görürken, 19 yaralı ise ilçedeki hastanede ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 22:15:41. #1.15#

title