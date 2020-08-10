Kayseri'de MHP'nin ilçe kongreleri hafta sonu yapılacak MHP Kayseri İl Bakanı Serkan Tok, ilçe kongrelerinin hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde yapılacağını bildirdi.

MHP Kayseri İl Bakanı Serkan Tok, ilçe kongrelerinin hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde yapılacağını bildirdi.

Tok, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 16 ilçenin kongresini 15 ve 16 Ağustos olmak üzere 2 günde tamamlayacaklarını belirtti.

Kongrelerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşeceğine vurgu yapan Tok, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bulunan 16 ilçe teşkilatının kongresini Allah'ın izniyle 2 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Kıymetli büyüğümüz genel başkanımızın 14 Mart 2021'de yapacağı büyük kongrede Kayseri teşkilatı olarak yanında yerimizi alacağız. O nedenle cumartesi 8, pazar 8 kongre olarak Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde genel merkezimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü, Melikgazi, Pınarbaşı, Bünyan, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan ve Hacılar teşkilatlarımız kongrelerini gerçekleştirecek. Pazar günü de Kocasinan, Talas, Yahyalı, İncesu, Felahiye, Tomarza, Yeşilhisar ve Develi teşkilatlarımız kongrelerini gerçekleştirilecek. Genel başkanımızın talimatı da kongrelerimizin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşmesidir. Kongreler tek adayla gerçekleştirilecektir. Kongreler cumhur ittifakının kurallarına ve ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle girişlerde ateş ölçülüp maske dağıtılacak ve fiziki kurala dikkat edilecek. İnsanlarımızın zarar görmemesi için sadece kongrelerin delegelerle gerçekleşmesi amacı güdülüyor."

Toplantıya, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA