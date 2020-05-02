Kayseri'de meydanlar güvercinlere kaldı
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Kayseri'de meydanlar güvercinlere kaldı

Kayseri'de meydanlar güvercinlere kaldı
02.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:35

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boşalan meydanda güvercinleri, polisler ve belediye çalışanları besledi.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde boşalan meydanda güvercinleri, polisler ve belediye çalışanları besledi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 şehirden biri olan Kayseri'de, sessizlik hakim. Kentin cadde ve sokakları dün olduğu gibi bugün de bomboş kaldı. Polis ekipleri de il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polisler ve belediye çalışanları, meydandaki güvercinleri besledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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