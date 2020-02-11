Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

11.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:48
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ilçesi Mahallesi'nde 50 ABA 774 plakalı otomobil ile 38 UL 334 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Emine Soydan K. ve Mehmet K. Kayseri Şehir Hastanesine, Gökhan Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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