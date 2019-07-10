- (Özel) Kayseri'de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen 3 ayrı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Otomobilin yayaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, yaralı yayanın yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıyı Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, kavşakta trafik levhalarına uymayan araçlar kaza yaptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobillerde maddi hasar oluştu. Polis kaza ile ilgili işlem başlattı.

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen bir başka kazada ise 38 ABB 614 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda yol kenarında bulunan 38 LY 359 plakalı araca çarptı. çarpışmanın etkisiyle kaldırımı aşan 38 ABB 614 plakalı otomobil kaldırımda yürüyen yayalara da çarparak bir evin bahçesine uçtu. Kazada H.Ö., F.A., Y.A. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA