Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı
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Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler (drone çekimi) Kayseri Kalesi'nden görüntü Pastırmacılar Çarşısı'ndan görüntü Polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri yapmalarından görüntüler Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele...

Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı
18.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:33

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler (drone çekimi)

Kayseri Kalesi'nden görüntü

Pastırmacılar Çarşısı'ndan görüntü

Polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri yapmalarından görüntüler Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'de kentin en işlek meydanı Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak nedeniyle kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor.Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, geçerli belge ve izin kontrolü yaptı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.

Sokağa çıkan sürücüler arasında YKS'ye girecek öğrencileri için kimlik çıkarmak isteyen ve nüfus müdürlüğüne gidenler ile bakkal, kasap, market gibi yerlerini işletenler bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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