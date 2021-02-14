Kayseri'de metruk bir ev aynı gece iki kez yakıldı
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Kayseri'de metruk bir ev aynı gece iki kez yakıldı

14.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:54
Kayseri'de metruk bir ev aynı gece iki kez yakıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir ev aynı gece iki kez yakıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir ev aynı gece iki kez yakıldı.

Sahabiye Mahallesi Açık Sokak'ta akşam saatlerinde iki katlı metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat sonra aynı evin çatı katında yangın olduğu ihbarı aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, kimsenin yaşamadığı evin çatısında hasar oluştu.

Evin madde bağımlıları tarafından yakıldığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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