Kayseri'de mesleki yeterliliğe ilişkin farkındalık yaratıldı

29.08.2019 14:33

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kayseri ilinde Kayseri Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik mesleki yeterlilik belgesi neden önemli, kanuni zorunluluklar nelerdir gibi konularda bilgiler paylaşıldı.



Nitelikli çalışan ve verimli üretim elde etmek amacıyla, OSB'lerde ve sanayi bölgelerinde farkındalık toplantıları süren Projenin, mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda Kayseri'deki farkındalık toplantısı Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasında KTO Genel Sekreter Vekili Mustafa Bekarlar yaptı. GASBEM Uzmanı Naci Muz, 'Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçlerini' katılımcılara aktararak, soruları yanıtladı. Kayseri'de sanayicilerin ihtiyaç duydukları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak için mücadele ettiklerini, 'Mahir Eller Projesi' ile de çalışmalara devam ettiklerini söyleyen



KTO Genel Sekreter Vekili Mustafa Bekarlar açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı;



"Ülke ve Kayseri ekonomisini güçlendirmek için sanayide nitelikli çalışan açığını gidermek büyük önem arz ediyor. Mahir Eller Projesi de bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz, nitelikli eleman ihtiyacına cevap aradığımız bir proje. Bu Proje ile işgücü piyasanın talep ve beklentilerini karşılayacak standart bilgi ve beceri düzeyine sahip mahir elleri tespit ve tescil ediyoruz."



GASBEM Uzmanı Naci Muz ise, 'Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçleri' hakkında şu bilgileri verdi;



"MYK belgesi ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı veriyor. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımı var. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri 2019 yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor. Ayrıca alınan belge çalışanın mahir olduğunu kanıtlayan uluslararası tanınırlığı olan bir belge."



Kayseri toplantısında Mahir Eller Projesi'nin Kayseri'deki etkinliklerini anlatan KTO Yerel Oda Koordinatörü Şaban Alper Baktır ise; "Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Kayseri'de bugüne kadar bin 795 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı. Kayseri'de beceri haritası çıkartılan kişiler çoğunlukla mobilya, inşaat, makine imalat, demir çelik, otomobil yan sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışıyor" dedi.



Baktır, Kayseri'de bugüne kadar MEKSA Vakfı ve BTSO MESYEB tarafından mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildiğine değindi. Bundan sonraki dönemde de proje kapsamında anlaşma sağlanan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları, ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirileceğini dile getirdi.



MYK mevzuatının, sınav ve belgelendirme süreçlerinin ve sağlanan teşviklerin anlatıldığı toplantıya çok sayıda Kayserili işveren katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA