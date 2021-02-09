Kayseri'de "Mesleki Gelişim Eğitim Programı" düzenlendi

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ile bir rehberlik ve araştırma merkezi tarafından "Mesleki Gelişim Eğitim Programı" düzenlendi.

Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) ile bir rehberlik ve araştırma merkezi tarafından "Mesleki Gelişim Eğitim Programı" düzenlendi.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen program, rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlara yönelik gerçekleştirildi.

Öğretim Üyesi Dr. Atanur Akar, programda "Çocuk ve ergen gelişiminde mitler" konulu bir sunum gerçekleştirip, katılımcıların sorularını cevapladı.

Mart ayı sonuna kadar farklı öğretim üyelerinin katılımıyla devam edecek programda katılım belgesi verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün