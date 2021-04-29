Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin "N95" maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
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Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin "N95" maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen 20 bin "N95" maske, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen 20 bin "N95" maske, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, müdürlükte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insanlık tarihinde 100 yılda bir yaşanan salgını, bu defa Kovid-19 olarak hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bu süreçte ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ederken, zaman zaman kurumlar arası iş birliğinin sağlamış olduğu güzelliklerden de faydalandıklarını belirten Benli, şunları söyledi:

"İlk günden itibaren sürekli maskenin önemini vurguladık. Çünkü bu virüs, solunum yoluyla bulaşıyor. Bugün Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretmiş olduğu 20 bin adet N95 maskenin İl Sağlık Müdürlüğümüze teslimi için buradayız. Bugün burada okulun üretmiş olduğu diğer ürünleri de görmektesiniz. Bu virüsten kurtulmanın yolu, aşı. Sırası gelenlerin mutlaka aşı olmaları gerektiğini iletmek istiyorum. Çünkü pandemiden kurtuluşu hızlandıracak olan toplumsal immünizasyonu aşı ile gerçekleştirmek bize yol gösterecektir. Yani tünelin ucundaki ışığın artışını aşı ile sağlayacağız."

Özellikle ramazan dolayısıyla aşı yaptıranların sayısında düşüş olduğunu anımsatan Benli, Kayseri Devlet Hastanesi eski yerleşkesi ve Kayseri Şehir Hastanesinde saat 24.00'e kadar aşı uygulamasının sürdüğünü hatırlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise salgın sürecinin en başından itibaren, sistemin tıkandığı noktalarda, maske ve dezenfektan üretiminde meslek liselerinin önemli bir hizmet sunduğunu belirtti.

Bugün de benzer bir süreci yaşadıklarını kaydeden Çandıroğlu, "N95 maske üretiminin şöyle bir özelliği var; Türkiye'de meslek liseleri bağlamında ilk defa üretilen bir süreci yaşıyoruz. Gayretlerinden dolayı ilçe ve okul müdürümüz ile öğrencilere teşekkür ederim. Sağlık camiasının zor şartlarda bu hizmeti verdiğine hepimiz bu süreçte şahit olduk. Daha öncesinden de biliyorduk ama bu süreci daha canlı bir şekilde yaşıyoruz. Bizler de milli eğitim camiası olarak elimizden geldiği kadar sağlık camiasının yanındayız." diye konuştu.

Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak
Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği 20 bin 'N95' maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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