Kayseri'de Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
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Kayseri'de Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Kayseri'de Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Kayseri'de, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Hunat Cami'sinde yatsı namazı sonrası bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan Kayseri Genç Memur-Sen İl Başkanı Hüseyin Altunbaş, İsrail'in aşama aşama Filistinlileri Mescid-i Aksa'nın etrafından zorla boşalttığını, aşırı sağcı siyonist grupların eliyle Aksa'ya saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Bu süreçte Filistin halkının evlatlarına şiddet uygulandığını belirten Altunbaş, "Ramazan Bayramı'na saldırılar ve katliamlarla giren, 100'den fazla kadın ve çocuğun da içinde olduğu 243 Filistinli kardeşimizin şehit olduğu Harem-i Şerif yeni bir saldırı dalgasıyla karşı kaşıya. Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri gün dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik siyonistler, dün gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e saldırdılar." dedi.

İsrail polisinin desteği ile Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren grupların avluda ayinler yapıp, saldırgan eylemlerde bulunduklarını ifade eden Altunbaş, şunları kaydetti:

"Tapınak Grupları adıyla organize olan bu siyonist oluşumlar doğrudan iktidarın planlarının bir parçası olarak sistematik saldırılar düzenlemektedirler. Mescid-i Aksa'ya saldırı ümmetin değerlerine açık bir meydan okumadır. Bu cesareti sessizliğimizden alıyorlar. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlike insanlığı bekleyen tehlikedir. Bütün dünyayı, İslam dünyasını bu tehlikeli gidişata 'dur' demeye çağırıyoruz. Bizler Mescid-i Aksa için Kudüs için Gazze için Filistin için bedeller ödedik. Mavi Marmara'da şehitler verdik. Kudüs'ün akıbeti bizim hayat mücadelemizin tam merkezidir. Bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olamaya devam edeceğiz."

Kayseri'de Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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