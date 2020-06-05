Kayseri'de mesai saatleri değişikliği Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında 8 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren mesai saatlerinin 08: 30-12: 30, 13: 30-17: 30 şeklinde uygulanacağı bildirildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında 8 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren mesai saatlerinin 08: 30-12: 30, 13: 30-17: 30 şeklinde uygulanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada; "İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. maddesi gereğince, 08.06.2020 Pazartesi gününden itibaren sabah: 08.30 - 12.30, öğle: 13.30 - 17.30" olarak uygulanması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA