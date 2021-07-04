Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı
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Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı

Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) işbirliğinde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MMTAL) Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) işbirliğinde Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MMTAL) Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantının amacının, LGS tercihleri öncesi MMTAL'yi hem öğrencilere hem de velilere tanıtmak olduğunu belirtti.

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında MMTAL'yi proje okulu olarak belirlediklerini aktaran Büyüksimitci, okulun eğitim programlarını sektör temsilcileri ile tasarlayıp, mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlayacaklarını kaydetti.

Mesleki eğitime önem veren ülkelerin sanayisinin geliştiğine dikkati çeken Büyüksimitci, "İnşallah biz de bu okulumuzun hem şartlarını hem de müfredatını iyileştirip, buradan mezun olacak öğrencilerimizi istihdam ederek, üretime katkı vermelerini sağlayacağız. Okulumuzda başarılı öğrencilerimize odalarımız vasıtası ile burs verilecek. Aynı zamanda iş garantili staj imkanlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşandığını, birçok işletmenin kalifiye eleman bulmakta zorlandığını vurguladı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış da Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin şartlarının iyileştirilmesi adına üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise bu iş birliğinin sanayinin ihtiyaçları noktasında yerinde bir süreç olduğuna değinerek, destek verenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Tekin Alpaslan da yaptığı sunumda okulun programları, bölümleri, akademik destek paketleri, staj imkanları ve avantajları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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