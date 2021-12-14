Kayseri'de "Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu" oluşturulacak

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin kültür varlıklarını yaşatmak, değerlerini geleceğe taşımak için "Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu"nu hayata geçireceklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak üzere güzel çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu çalışmalara ilave olarak "Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu" kuracaklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu platformda bize destek verecek Kayseri geçmişini, tarihini bilen ve birçok katkısı olan büyüklerimiz de olacak. Halit Erkiletlioğlu, Mehmet Çayırdağ ve Prof. Dr. Osman Özsoy projeye destek verecek. Aynı zamanda bizim müdürlerimiz, başkan yardımcımız, mimarlarımız bu komisyonda olacak. Burada yapacağımız çalışmalar kapsamında özellikte atalarımızın bu topraklara yerleşmeye başlayan süreç dahil olmak üzere tarihi kültür varlıklarını tespit etmek, onları tanıtmak, ayağa kalkmasını sağlamak, aynı zamanda da tarihe damgasını vurmuş atalarımızı en iyi şekilde kitaplaştırmak, arşivlerini oluşturmak ve vatandaşlarımıza aktarmak için güzel çalışmalar yapacağız. Bugün ilk toplantısını yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun. Kayseri'nin geçmişini görerek bir hafıza oluşturacak güzel bir çalışmanın başlangıcını yaptık."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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