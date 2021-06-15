Kayseri'de "Melikgazi Kıyafet Evi" Vatandaşlara Ücretsiz Kıyafet Desteği Veriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet desteği sağlanan Melikgazi Kıyafet Evi MELKEV'i incelediler.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet desteği sağlanan Melikgazi Kıyafet Evi MELKEV'i incelediler.

"Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanındayız. " diyen Başkan Palancıoğlu, "Birçok alanda çalışmalar yapıyor ve projeler üretiyoruz. Bunun yanında Melikgazi Belediyesi olarak sosyal sorumluluk ve sosyal yardım çalışmalarımıza da özenle devam ediyoruz. Her türlü ihtiyacı olan vatandaşımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz sosyal yardım çalışmalarımızla gönüllerde yer alabilme gayreti içerindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan giysilerin hızlı şekilde ulaştırılması için çalışıyoruz. Yapılan araştırmalar ile ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler, MELKEV'e gelerek ihtiyaç duyduğu kıyafetleri alabiliyor. Melikgazi Kaymakamı'mız Sayın Bülent Karacan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet sağladığımız, MELKEV'de inceleme yaptık. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi. Kurumsal Haber

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Kaynak: Habermetre