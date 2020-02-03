03.02.2020 08:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:14

Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu güvenlik kamerasında

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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