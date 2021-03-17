Kayseri'de Mart ayında kar yağışı etkili oldu
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Kayseri'de Mart ayında kar yağışı etkili oldu

17.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:10
Kayseri'de Mart ayında kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Mart ayında gelen kara hazırlıksız yakalandı.

Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis-pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kayseri'de Mart ayında kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de Mart ayında kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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