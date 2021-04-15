Kayseri'de Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı
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Kayseri'de Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri'de Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı

Kayseri'de Mart ayındaki konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında arttı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Kayseri'de Mart ayındaki konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konut satışlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri'de 2021 Mart ayında 2 bin 186 konut satıldı. Kayseri' de 2021 Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına yüzde 5 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 2,29 artarak 2 bin 186 oldu. Kayseri'deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 72,6 (bin 587 konut), ilk satışların payı ise yüzde 27,4 (599 konut) oldu." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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